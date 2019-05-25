دي جراسي يفوز بسباق برلين في فورمولا ئي

منح البرازيلي لوكاس دي جراسي، فريق أودي، انتصارًا على أرضه في برلين ببطولة العالم لسباقات فورمولا ئي للسيارات الكهربائية اليوم السبت، محققا فوزه الثاني هذا الموسم ليضغط على المتصدر جان إيريك فيرن الذي أنهى السباق في المركز الثالث.





وتقدم البطل السابق دي جراسي للمركز الثاني في الترتيب العام بفارق 6 نقاط، خلف الفرنسي فيرن الذي حقق 102 نقطة بعد 10 سباقات.





واحتل السويسري سيباستيان بويمي، الذي انطلق من المقدمة مع نيسان، المركز الثاني.





وانتزع دي جراسي الصدارة في اللفة الثالثة وحافظ على تفوقه حتى قاد أودي للفوز الثاني على التوالي في برلين بعد تفوق دانييل أبت العام الماضي.





وحصل السائق البرازيلي على نقطة أيضا لتسجيل أسرع لفة.





وبدأ حامل اللقب فيرن سائق دي.اس تكيتاه من المركز الثامن لكنه تقدم بقوة حتى نجح في الصعود لمنصة التتويج.





وتراجع زميله الألماني أندريه لوترر للمركز الثالث في الترتيب العام بعد العودة لمركز الصيانة بسبب مشكلة في البطارية.



