مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل لمس أكتاف
السبت 25/مايو/2019 - 04:53 م
الفجر الفني
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تعرض الحلقة الثامنة عشر من مسلسل لمس أكتاف، الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، على شاشة سي بي سي في تمام الحادية عشر مساءا.
المسلسل بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.
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