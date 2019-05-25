المملكة تدين تفجيرات كابول وكويتا
السبت 25/مايو/2019 - 04:38 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة كابول بجمهورية أفغانستان الإسلامية، والتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة كويتا جنوب غربي باكستان، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الدولتين الشقيقتين ضد كل صور العنف والإرهاب والتطرف.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، مع التمنيات بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذه الأعمال الإرهابية التي روعت الآمنين ولم تراعِ حرمة المكان والزمان.
وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الدولتين الشقيقتين ضد كل صور العنف والإرهاب والتطرف.
Advertisements
المزيد عن: مسجدين كابول وكويتا تفجيرات تدين المملكة العربية السعودى
- المملكة تدين التفجيرات الإرهابية بالكاميرون وكابول
- المملكة تدين وتستنكر التفجيرين اللذين وقعا اليوم بأفغانستان وباكستان
- المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف شاحنة للشرطة بباكستان
- السعودية تدين تفجيري شاحنة كركوك ومسجد "موبي"
- إدانة سعودية واستنكار للهجوم الانتحاري في كابول
- السعودية تدين الهجوم الإرهابي على مراكز الاقتراع في كابول
- تواصل- السعودية| المملكة تدين وتستنكر تفجيري أفغانستان وباكستان
- المملكة تدين الهجومين اللذين وقعا في الصومال وأفغانستان
- المملكة تدين الهجوم الإرهابي بمدينة بل خمري شمالي أفغانستان