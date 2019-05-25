شاهد.. خسائر إسرائيل بعد حرائق الموجة الحارة (صور)
السبت 25/مايو/2019 - 04:34 م
أحمد مرعي
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كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أن موجة الحرائق التى دمرت أجزاء شاسعة من إسرائيل خلال الأيام الأخيرة، قدرت بحوالى 30 ألف دونم ( أى حوالى 3 ملايين متر مربع) أو ما يقرب من 714 فدانا، من الأحراش والغابات والنباتات الأخرى.
وكانت قد انتشرت الحرائق فى أنحاء إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية منذ الخميس الماضي حتى اليوم بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، الذي دمر عشرات المنازل، فيما تستمر حال التأهب بسبب موجة الحر.
وأغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى أماكن الحرائق وطالبت الجميع بالامتثال لتعليماتها وسلوك طرق بديلة.
وشهدت إسرائيل العام 2016 سلسلة حرائق مترامية خلفت أضرارًا جسيمة في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والتهمت أكثر من 13000 دونم من الغابات بحسب سلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية.
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