ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شاهد.. خسائر إسرائيل بعد حرائق الموجة الحارة (صور)

السبت 25/مايو/2019 - 04:34 م
شاهد.. خسائر إسرائيل بعد حرائق الموجة الحارة (صور)
جانب من الحرائق
Advertisements
طباعة
أحمد مرعي
 
Advertisements
كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أن موجة الحرائق التى دمرت أجزاء شاسعة من إسرائيل خلال الأيام الأخيرة، قدرت بحوالى 30 ألف دونم ( أى حوالى 3 ملايين متر مربع) أو ما يقرب من 714 فدانا، من الأحراش والغابات والنباتات الأخرى.

وكانت قد انتشرت الحرائق فى أنحاء إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية منذ الخميس الماضي حتى اليوم بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، الذي دمر عشرات المنازل، فيما تستمر حال التأهب بسبب موجة الحر.

وأغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى أماكن الحرائق وطالبت الجميع بالامتثال لتعليماتها وسلوك طرق بديلة.

وشهدت إسرائيل العام 2016 سلسلة حرائق مترامية خلفت أضرارًا جسيمة في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والتهمت أكثر من 13000 دونم من الغابات بحسب سلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية.
شاهد.. خسائر إسرائيل بعد حرائق الموجة الحارة (صور)
شاهد.. خسائر إسرائيل بعد حرائق الموجة الحارة (صور)
شاهد.. خسائر إسرائيل بعد حرائق الموجة الحارة (صور)
شاهد.. خسائر إسرائيل بعد حرائق الموجة الحارة (صور)
شاهد.. خسائر إسرائيل بعد حرائق الموجة الحارة (صور)
شاهد.. خسائر إسرائيل بعد حرائق الموجة الحارة (صور)
شاهد.. خسائر إسرائيل بعد حرائق الموجة الحارة (صور)
Advertisements
المزيد عن: موجة الحارة خسائر إسرائيل حرائق إسرائيل تل أبيب
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
الوداد الرياضي - المغرب
1
x
انتهت
1
الترجي الرياضي - تونس
كأس ألمانيا
لايبزيج
-
x
20:00
-
بايرن ميونيخ
كأس ملك إسبانيا
برشلونة
-
x
21:00
-
فالنسيا