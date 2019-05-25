شاهد.. خسائر إسرائيل بعد حرائق الموجة الحارة (صور)

كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أن موجة الحرائق التى دمرت أجزاء شاسعة من إسرائيل خلال الأيام الأخيرة، قدرت بحوالى 30 ألف دونم ( أى حوالى 3 ملايين متر مربع) أو ما يقرب من 714 فدانا، من الأحراش والغابات والنباتات الأخرى.



وكانت قد انتشرت الحرائق فى أنحاء إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية منذ الخميس الماضي حتى اليوم بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، الذي دمر عشرات المنازل، فيما تستمر حال التأهب بسبب موجة الحر.



