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ترامب يصل اليابان في زيارة رسمية

السبت 25/مايو/2019 - 04:30 م
ترامب يصل اليابان في زيارة رسمية
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وكالات
 
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وصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، إلى اليابان اليوم السبت في زيارة رسمية يلتقي فيها بالإمبراطور الجديد.

وقال ترمب في تغريدة له قبل هبوط طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس وان" بوقت قصير "استعد للهبوط على أرض اليابان مع السيدة الأولى ميلانيا. نتطلع لرؤية الجميع قريبا!"

وكان ترمب وقرينته سيدة أمريكا الأولى ميلانيا، قد غادرا واشنطن أمس الجمعة، في زيارة رسمية إلى اليابان تستمر أربعة أيام وتشمل عقد اجتماع مع إمبراطور البلاد ناروهيتو، الذي اعتلى العرش مؤخرا.

وسيكون ترامب وقرينته أول ضيفين رسميين يحلان في اليابان منذ تنصيب ناروهيتو في أول مايو.

وذكر البيت الأبيض أمس أن الزيارة تأتي في "لحظة تاريخية في اليابان" وتُظهر أن التحالف بين اليابان والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى.

وقال ترمب في تغريدته من طائرة الرئاسة إنه يتطلع للقاء إمبراطور اليابان و"أنني سوف أناقش (المسائل) التجارية والعسكرية" مع رئيس الوزراء شينزو آبي.

ومن المقرر أن يجري آبي وترمب محادثات يوم الاثنين، حيث من المتوقع أن تهيمن التجارة وكوريا الشمالية على حديثهما. وقال مسؤول بارز من الإدارة الأمريكية يوم الأربعاء أنه "ستكون هناك بعض الأمور الجوهرية التي سيتم الإعلان عنها" خلال الزيارة، دون مزيد من التوضيح.

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