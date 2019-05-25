إقبال جماهيري على استلام “FAN ID” لحضور مباريات كأس الأمم الإفريقية (صور)

يتواصل إقبال الجماهير على عملية التسجيل ببطاقة المشجع “FAN ID” لحضور مباريات كأس الأمم الإفريقية المقبلة والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل .





وتم إطلاق موقع "تذكرتى" وهو سوق إلكترونى متخصص لحجز وبيع التذاكر فى مصر، وصاحب الحق الحصرى لبيع تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.





وتتم عمليات الحجز وشراء التذاكر لجمهور كرة القدم المصرى والإفريقى، من خلال الدخول إلي موقع www.tazkarti.com وعمل FAN ID "بطاقة مشجع" لكل مشجع أو راغب فى شراء تذكرة أحد المباريات، طبقًا للخطوات المذكورة على الموقع، وانتظار الرقم الخاص لإتمام عملية شراء التذاكر، حتى يحمى الجمهور من استخدامها بطرق أخرى غير الاستخدام المباشر، كما يستطيع الشباب أقل من 16 عام الحجز من خلال الرقم الخاص بالـFan ID لولى الأمر، على أن تصل التذاكر المطلوبة إلى العميل خلال مدة 5 أيام عمل ويتم استلامها إما من الفروع التي تم الإعلان عنها أو خدمة التوصيل للمنازل، كما سيتم الرد على كافة العملاء واستفساراتهم من خلال الخط الساخن 15355.





واعتمدت مصر هذه الطريقة فى بيع التذاكر بعد نجاح تجربتها فى كأس العالم التي أٌقيمت فى روسيا العام الماضي.





وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.