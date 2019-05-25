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الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا.. ومفاجأة في درجات الحرارة

السبت 25/مايو/2019 - 04:32 م
الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا.. ومفاجأة في درجات الحرارة
أرشيفية
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رقية جمال
 
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد، طقس لطيف علي السواحل الشمالية معتدل علي الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة علي باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا على كافة الأنحاء.

وأوضح البيان الصادر عن الهيئة، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط علي الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء كما تنشط خليج السويس مما تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والبحر الأحمر تكون معتدلة في كلًا منهما، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:
الصغرى العظمى
القاهرة 20 32
الإسكندرية 18 27
العريش 21 27
رفح 21 27 
كاترين 18 31
شرم الشيخ 27 38
الغردقة 26 37
سوهاج 24 39
قنا 25 40
الأقصر 27 42
أسوان 28 43
شلاتين 26 35
حلايب 24 32

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المزيد عن: طقس لطيف علي السواحل الشمالية طقس الاحد ودرجات الحرارة خبراء هيئة الأرصاد الجوية الوجه البحري والقاهرة
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