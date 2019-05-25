إزالة 45 حالة تعدٍ ومخالفة خلال أسبوع فى الغربية (صور)





قال اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية، أن المحافظة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية بشن حملات إزالة تضمنت جميع مراكز وأحياء المحافظة حيث تم إزالة 45 مخالفة وحالة تعدى فى المهد خلال الفترة من 18/5 إلى 25/5/2019 تمثلت فى قيام مركز ومدينة المحلة الكبرى بإزالة 15 حالة تعدى على الأرض الزراعية على مساحة 21 قيراط و3 سهم بقرى ميت الليث والهياتم والبنوان وأبو على ومحلة حسن.كما قام مركز ومدينة قطور بإزالة 11 حالة تعدى ومخالفة فى المهد شملت إزالة 9 حالات تعدى على مساحة 12 قيراط بقرية الشين، وأزال حالة تعدى على حرم الطريق الدولى فى المهد فجرًا كما قام المركز أيضًا بفك شدة خشبية لأعمدة دور أول علوى مع مصادرة الخلاطة.أما مركز ومدينة بسيون قام بتنفيذ 13 قرار إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الإصلاح الزراعى على مساحة 1200م2.بينما قام مركز ومدينة سمنود بإزالة 8 حالات تعدى وبناء مخالف فى المهد على مساحة 1300م2 بنطاق المدينة وقرية أبو صير حيث تم مصادرة الأسمنت المستخدم فى البناء وقام حى أول طنطا بإزالة عقار قديم يمثل خطر داهم على المارة بشارع على فضل من ترعة الشيتى، وأزال أيضًا الدور العاشر العلوى بشارع عبد الحميد عبد الرحمن بمنطقة الإستاد.أما حى ثانى طنطا قد قام بإزالة منسوب مبانى جزء خلفى بالدور العاشر علوى أخر شارع سعيد وأيضًا أزال فى المهد عدد 2 شدة خشبية، لاستكمال دور خدمات بمنطقة الإستاد بينما قام حى أول المحلة الكبرى بإزالة سقف الدور الثانى عشر علوى لعمارة مخالفة متجاوزة للإرتفاع بشارع خالد بن الوليد، كما قام مركز السنطة بإزالة فى المهد لرصيف وسلم بالشارع 10م × 2م بقرية ميت حواى وقام مركز ومدينة كفر الزيات بإزالة فى المهد لقواعد خرسانية بالأرض الزراعية على مساحة 145م2 بقرية كفور بلشاى.وفى السياق ذاته؛ وجه محافظ الغربية بإستمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والبناء على الأراضى الزراعية والإزالة الفورية فى المهد لأى مخالفات جديدة مع الإستمرار فى تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة سابقًا.