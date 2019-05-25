الفراج: نادي الهلال لديه الحق فى احتجاجاته على الموسم

عبر الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن رأيه في احتجاجات نادي الهلال، خلال الموسم الرياضي المنتهي 2018-2019.

قال الفراج في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن الهلال، لديه الحق في جميع الاحتجاجات التي تقدم بها لاتحاد كرة القدم.

وتابع الفراج: "ولكن المشكلة من الذي يرد.. فهناك العديد من الأسئلة، والتي لا تجد أي إجابة عليها".





واشار وليد الفراج أن الموسم الرياضي 2018-2019، استثنائي في كل شيء، ويجب إغلاق صفحته والتركيز في الأحداث القادمة.





والجدير بالذكر أن نادي الهلال، قدم العديد من احتجاجات على بعض قرارات اتحاد الكرة في موسم 2018-2019؛ إذ اعترض على مشاركة محمد القرني وعبدالله العويشير، مع الوحدة وأحد، بحجة قفيدهما كلاعبين هواة، في غير موعد التسجيل الرسمي.