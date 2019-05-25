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الفراج: نادي الهلال لديه الحق فى احتجاجاته على الموسم

السبت 25/مايو/2019 - 03:33 م
الفراج: نادي الهلال لديه الحق فى احتجاجاته على الموسم
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أميرة فطيم
 
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عبر الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن رأيه في احتجاجات نادي الهلال، خلال الموسم الرياضي المنتهي 2018-2019.


قال الفراج في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن الهلال، لديه الحق في جميع الاحتجاجات التي تقدم بها لاتحاد كرة القدم.

وتابع الفراج: "ولكن المشكلة من الذي يرد.. فهناك العديد من الأسئلة، والتي لا تجد أي إجابة عليها".


واشار وليد الفراج أن الموسم الرياضي 2018-2019، استثنائي في كل شيء، ويجب إغلاق صفحته والتركيز في الأحداث القادمة.


والجدير بالذكر أن نادي الهلال، قدم العديد من احتجاجات على بعض قرارات اتحاد الكرة في موسم 2018-2019؛ إذ اعترض على مشاركة محمد القرني وعبدالله العويشير، مع الوحدة وأحد، بحجة قفيدهما كلاعبين هواة، في غير موعد التسجيل الرسمي.

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