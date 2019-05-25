أنفاق قناة السويس.. فيلم وثائقي جديد لـ"إكسترا نيوز" عن ملحمة الإنجاز والنجاح (فيديو)

أذاعت قناة إكسترا نيوز، فيلمًا وثائقيًا بعنوان "ملحمة نجاح" سلطت خلاله الضوء على أنفاق قناة السويس وتاريخها، حيث تعد أول قناة حفرتها دولة داخل أراضيها لتسهيل التجارة العالمية، كما قدمت القناة لقطات من افتتاح الأنفاق بحضور عدد من زعماء الدول العربية والأجنبية.

استعرض الفيلم الذي تصل مدته إلى 20 دقيقة تقريبًا، تاريخ قناة السويس منذ عام 1885 حتى الآن، حيث كانت البداية حين تشكلت الشركة العالمية لقناة السويس وحصلت على امتياز حفر القناة وتشغيلها لمدة 99 عامًا، ليبدأ الحفر بالفعل وتكتمل القناة ويزيل الحاجز عند السويس ليتم افتتاحها للملاحة العالمية.

بعد ثورة يوليو أصدر الزعيم الراحل جمال عبدالناصر قرارًا بتأميم قناة السويس ليثير غضب الدول الكبرى ما أدى إلى العدوان الثالثي على مصر وإغلاق القناة ثم إعادة فتحها بعد ذلك، ثم غلقها خلال الحرب مع إسرائيل وفتحها بعدها عقب توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار.

سلط الوثائقي أيضًا الضوء على منظومة الأنفاق العملاقة التي تربط سيناء بدلتا النيل والتي تم إنشائها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعملت عليها 4 شركات وطنية، حيث تحدث عن هذا المشروع كل من اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، والدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي، وأيضًا الدكتور عماد نبيل استشاري الطرق والكباري.

وصف "نبيل" المشروع بأنه ملحمة الإنجاز والنجاح وتضافر جهود الدولة معًا لإنجاح المشروع، موضحًا أن أكثر من 4 آلاف عامل لم يروا النوم ليخرج المشروع بنجاح، وسط دعم لعامل الوقت والمجهود ببرامج مختلفة لمنع توقف العمل في المشروع تحت أي ظرف، وهو ما يؤكد أنها ملحمة نجاح حقيقية سطرتها مصر.

استعرض الفيلم أيضًا آراء المواطنين وسائقي الحافلات الذين يمرون عبر الأنفاق، حيث تحدثوا عن كيف أنجز لهم هذا المشروع الوقت والجهد بالإضافة إلى توافر عامل الأمان والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية لهم.