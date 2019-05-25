سعر الدولار في ختام التعاملات الصباحية و العملة الامريكية تواصل التراجع

استقر سعر الدولار اليوم السبت 25-5-2019 أمام الجنيه المصري خلال تعاملات وذلك بعد موجة التراجع التي يعيشها سعر الدولار حيث تراجع سعر الدولار 5 قروش دفعه واحدة في بنكي مصر والأهلي حيث سجل 16.85 جنيهاً للشراء أما البيع فقد سجل 16.95 جنيهاً.





استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بقيمة 7 قروش مقارنة ببداية التعاملات حيث سجل 16.81 جنيه للشراء بينما سجل البيع 16.91 للبيع.





سجل سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية سعر الشراء 16.86 بينما البيع 16.96 جنيهاً، وسجل الدولار في بنك قناة السويس إلى 16.83 جنيه للشراء أما البيع فقد سجل 16.93 جنيهاً.





وسجل سعر الدولار في البنك العربي الافريقي نحو 16.84 جنيه للشراء أما البيع فقد سجل 16.94 جنيهاً، واستقر السعر في بنك التعمير عند 16.89 جنيه للشراء 16.99 للبيع.



