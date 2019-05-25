تحصين 95% من المستهدف الكلي بالحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ببني سويف

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أصدر المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية علي مستوي المدن والقرى بالتواصل المباشر وتوفير التسهيلات المطلوبة لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن،مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية للإعلان عن الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء علي الأمراض والأوبئة التي تؤثر علي الثروة الحيوانية.



جاء ذلك خلال مناقشته جهود قطاع الطب البيطري في مجال تحصين الثروة الحيوانية،حيث بلغ العدد الاجمالي للحيوانات التي تم تحصينها وترقيمها " طبقا لتقريرمديرية الطب البيطري"منذ بداية الحملة في 30 مارس 2019 وحتى الخميس الماضي" 190ألف و879رأس، بواقع 165 ألف و51 من الأبقار، و25 ألف و828 من الأغنام والماعز،وذلك بنسبة تزيد عن 95 % من المستهدف الكلي الذي يصل إلى 200 ألف رأس ماشية، فيما تتواصل أعمال الحملة تحت متابعة وإشراف من المحافظة ومن خلال التواصل اليومي مع مسؤولى قطاع الطب البيطري ببني سويف لتغطية كافة مراكز ومدن المحافظة بالكامل.



كما شدد المحافظ على تكثيف الحملات واللجان للمرور على أصحاب المزارع والمربين في مختلف مناطق المحافظة، حتى يتم تغطية جميع مناطق المحافظة وحماية الثروة الحيوانية،حيث أكد مدير عام الطب البيطري أنه يتواجد في كل وحدة الأطباء البيطريون ومعاونوهم، بجانب الحملات المرورية على كافة التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية.

