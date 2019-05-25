رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات الإلكترونية للمكفوفين

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، لجان امتحان الطلاب المكفوفين بمركز إبصار بكليتي أصول الدين بنين بالدراسة وكلية الدعوة الإسلامية بمدينة نصر، اليوم السبت، للاطمئنان على سير الامتحانات، وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب الممتحنين.





واستمع رئيس الجامعة إلى أبنائه الطلاب المكفوفين وعن التجربة والصعوبات التي تواجههم، وسألهم عن رأيهم بنظام الأسئلة الجديد في امتحان القرآن الكريم، حيث أشاد الطلاب بالنظام الجديد مؤكدين أنه يعطي كل ذي حق حقه.





من جانبه أكد رئيس أنه ومنذ تولى مسئولية رئاسة الجامعة، وقد اعتمد سياسة الباب المفتوح، مع أبنائه وبناته من الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن شغل إدارة الجامعة الشاغل هو التواصل المباشر والفعال مع كل طلاب ومنتسبي الجامعة سواء في القاهرة أو الأقاليم، أو الوافدين من دول العالم المختلفة، مشددًا على أن الجامعة تراعي في جميع قراراتها مصلحة أبنائها وبناتها من الطلاب والطالبات.



