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أمريكا: إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية انتهاك للقرارات الدولية

السبت 25/مايو/2019 - 03:30 م
أمريكا: إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية انتهاك للقرارات الدولية
بولتون
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وكالات
 
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انتقد مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جون بولتون، السبت، إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ البالستية قصيرة المدى في وقت سابق من هذا الشهر، ووصفه بأنه يمثل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بشأنها.

 

ويعد بولتون أول مسؤول رفيع المستوى في إدارة ترامب يصف بوضوح إطلاق الصواريخ بأنه انتهاك للقرارات الأممية.

 

وفي مؤتمر صحافي عقد في طوكيو، قال بولتون إنه "لا شك في أن إطلاق الصواريخ يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة"، مضيفاً أن هذه الخطوة من جانب كوريا الشمالية ستكون على الأرجح أحد بنود جدول الأعمال في اجتماع بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصل إلى اليابان السبت.

 

حول رغبة آبي لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دون شروط، أشار بولتون إلى أن ترامب أجرى محادثات مع كيم مرتين دون شروط، في منتصف يونيو 2018 وأواخر فبراير من هذا العام.

 

كان آبي وبولتون اتفقا، في محادثات الجمعة، للاعداد لمحادثات ترامب في اليابان، على استمرار تطبيق عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.

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