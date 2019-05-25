عاجل.. تنحي "الجنايات" عن نظر محاكمة سعاد الخولي وشريكها بتهمة "غسيل الأموال"

تنحت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس عن نظر محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا في ارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه، وقررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لسابق الدائرة نظر القضية الأساسية قضية الرشوة.





صدر القرار برئاسة المستشار د. أسامة أنور جامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد ومدحت فاروق.





كان المستشار محمد فودة المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية أحال المتهمتين للمحاكمة لارتكابهما جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن أودعت الخولى الأموال فى حساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.



