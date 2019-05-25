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"إغاثي الملك سلمان" يختتم توزيع السلال الرمضانية بمخيمي الزعتري والأزرق

السبت 25/مايو/2019 - 03:18 م
إغاثي الملك سلمان يختتم توزيع السلال الرمضانية بمخيمي الزعتري والأزرق
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اختتم فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن توزيع السلال الرمضانية داخل مخيمي الزعتري والأزرق من خلال 9 محطات متتالية قام بها، شملت كافة سكان المخيمين من الأشقاء اللاجئين السوريين والبالغ 82468 مستفيدًا بإجمالي 821 طنًّا من المواد الغذائية، وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمجلس النرويجي للاجئين (NRC).

وشملت السلة الغذائية الرمضانية مجموعة من المواد الغذائية الأساسية كالأرز والسكر والشاي والزيت والبقوليات من العدس والبرغل والطحين وخلافه، والتي تلبي احتياج الأسرة السورية لمدة شهر كامل.

الجدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن أطلق منذ بداية الشهر الفضيل مشروع توزيع السلال الرمضانية على الأشقاء السوريين بتكلفة إجمالية بلغت (3.419.070) ريالًا سعوديًّا.
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