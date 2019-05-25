قفاز عسلة ينقذ الحزم من توديع الدوري السعودي ويقربه من المشاركة في الكان

تمكن الحارس الدولي الجزائري مليك عسله في قيادة فريق نادي الحزم للبقاء ضمن أندية الأضواء والشهرة والتواجد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بعد أن نجح في التصدي إلى ثلاثة ركلات ترجيح في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الخليج يوم أمس الجمعة في مباراة ملحق الصعود.





ونجح عسله في التألق ولعب دوراً حاسماً في قياده الحزم لحسم ركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2 بعد أن إنتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الخليج بهدفين مقابل هدف.



