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قفاز عسلة ينقذ الحزم من توديع الدوري السعودي ويقربه من المشاركة في الكان

السبت 25/مايو/2019 - 03:18 م
قفاز عسلة ينقذ الحزم من توديع الدوري السعودي ويقربه من المشاركة في الكان
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محمد أيمن
 
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تمكن الحارس الدولي الجزائري مليك عسله في قيادة فريق نادي الحزم للبقاء ضمن أندية الأضواء والشهرة والتواجد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بعد أن نجح في التصدي إلى ثلاثة ركلات ترجيح في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الخليج يوم أمس الجمعة في مباراة ملحق الصعود.


ونجح عسله في التألق ولعب دوراً حاسماً في قياده الحزم لحسم ركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2 بعد أن إنتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الخليج بهدفين مقابل هدف.


ونجح عسله حارس شبيبة القبائل الجزائري السابق في البصم على مباراة بطولية سبتقى عالقة في أذهانه طويلاً ما جعله يؤكد على أنه واحد من أفضل حراس الدوري السعودي.


ومن المنتظر أن ينضم عسله إلى قائمة المنتخب الجزائري التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي ستقام في مصر شهر يونيو المقبل بعد نجاحه في تقديم مستوى مميز في تجربته الاحترافية الاولى.

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