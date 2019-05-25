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أمريكا تحول أسلحة بقيمة 8 مليار لردع إيران

السبت 25/مايو/2019 - 03:16 م
أمريكا تحول أسلحة بقيمة 8 مليار لردع إيران
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خاطر عبادة
 
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أكد وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، الموافقة على نقل أسلحة بقيمة 8.1 مليار دولار إلى المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة في محاولة "لردع العدوان الإيراني".

وقال بومبيو، إن القرار وفق "المادة 36 من قانون مراقبة تصدير الأسلحة". وبهذه الطريقة، أمرت وزارة الخارجية "بالإكمال الفوري للإخطار الرسمي بـ 22 عملية نقل أسلحة معلقة" إلى هذه الدول المتحالفة معها في الخليج العربي.

وقال رئيس الدبلوماسية الأمريكية: "هذه المبيعات ستدعم حلفائنا، وتحسن الاستقرار في الشرق الأوسط، وتساعد هذه الدول على الثني عن جمهورية إيران الإسلامية والدفاع عنها".
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