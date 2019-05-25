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عموري يزين قائمة الأبيض الإماراتي لمعسكر النمسا

السبت 25/مايو/2019 - 03:14 م
عموري يزين قائمة الأبيض الإماراتي لمعسكر النمسا
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محمد أيمن
 
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أعلن الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني للمنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم قائمة الفريق التي تستعد لخوض معسكر خارجي في مدينة سالزبورج النمساوية خلال الفترة من الثالثة عشر وحتى الثاني والعشرين من شهر يوليو المقبل.

ويأتي المعسكر إستعداداً لخوض التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم قطر 2022 بالإضافة إلى بطولة كأس آسيا 2023 حيث ستسحب القرعة في منتصف يوليو المقبل بعد نهاية التصفيات التمهيدية والتي ستبدأ في شهر يونيو القادم.

وشهدت القائمة ضم سبعة وعشرين لاعباً على رأسهم الدولي عمر عبد الرحمن " عموري " الذي غاب عن الملاعب بسبب إصابه الرباط الصليبي التي لحقت به في شهر يناير الماضي.

وجاءت القائمة كاملةً على النحو التالي :-

عمر عبد الرحمن (الهلال السعودي)، علي خصيف، علي مبخوت، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، زايد العامري ومحمد العطاس (الجزيرة)، خالد عيسى، أحمد برمان، ريان يسلم وبندر الإحبابي (العين)، وحبيب الفردان، طارق أحمد ومحمد العكبري (النصر).

علي صالح وعلي سالمين (الوصل)، الحسن صالح، عادل الحوسني وماجد سرور (الشارقة)، وليد عباس، ماجد حسن، إسماعيل الحمادي وأحمد خليل (شباب الأهلي)، فهد الظنحاني، حسن المحرمي (بني ياس)، محمد علي شاكر (عجمان).

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