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تحطم مروحية عسكرية أمريكية خلال "هبوط صعب" بأفغانستان

السبت 25/مايو/2019 - 03:11 م
تحطم مروحية عسكرية أمريكية خلال هبوط صعب بأفغانستان
تحطم مروحية عسكرية
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وكالات
 
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أعلن مسؤول أمريكي السبت، أن ركاب وطاقم مروحية عسكرية أمريكية جرحوا خلال "هبوط صعب" للمروحية في أفغانستان أدى إلى تدميرها بالكامل.

 

وقال الكولونيل ديفيد باتلر الناطق باسم القوات الأمريكية في أفغانستان إن طائرة "سي.اتش.47" شينوك "اصطدمت بقوة بالأرض أثناء هبوطها لإنزال الركاب" خلال مهمة في ولاية هلمند.

 

وأضاف أن المروحية دمرت بالكامل خلال هبوطها.

 

وأوضح باتلر أن ركاب المروحية "الأفغان والأمريكيين جرحوا لكنهم جميعاً في حالة مستقرة ويتوقع شفاؤهم".

وأكد أن المروحية "لم تتعرض لأي نيران أو عمل معاد".

 

وتشكل مروحيات شينوك التي يسهل التعرف عليها لوجود مروحتين واحدة في مقدمتها وواحدة في جزئها الخلفي، العمود الفقري للقوات الأجنبية في أفغانستان وتستخدم في نقل القوات والإمدادات في جميع أنحاء البلاد.

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