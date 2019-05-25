الصين: يتعين بذل المزيد من المساعي لتحقيق هدف استقرار التجارة
السبت 25/مايو/2019 - 03:07 م
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قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة إنه يتعين بذل المزيد من المساعي لتحقيق هدف استقرار التجارة وتحسين جودتها، مضيفة أن البيئة التجارية تشهد تنامي الضبابية والتحديات.
وقالت الوزارة في بيان لخصت فيه اتجاهات التجارة الخارجية للعام الحالي إن الاقتصاد المحلي ما زال يواجه ضغطا نزوليا وإن بعض المشكلات الهيكلية تظل بحاجة إلى حل.
وخلا البيان من الإشارة إلى الولايات المتحدة أو النزاعات التجارية بينها وبين الصين.
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