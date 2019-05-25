نجوم الفن والموضة في ضيافة مروة البغدادي (صور)

شارك عدد كبير من نجوم الفن والموضة في حفل السحور الذي أقامته مصممة الأزياء مروة البغدادي، وذلك بحضور كل من الفنانة نهال عنبر وعبير منير وعزة مجاهد ونورهان والاستايلست الشهيرة منى الزرقاني وخبيرة التجميل اماني خليفة.

من جهته أكد مصمم الأزياء والديكور محمد نور أن الخيمة هي مشروع رمضاني يحمل مصطلح "الصالون الثقافي" الذي كان يقام في الحقب الماضية.

من جهته أكدت مروة البغدادي ان اقامة حفل سحور او افطار يعود الغرض الاساسي منها الى لم الشمل وجمع الأحبة في اجواء رمضانية مختلفة في مظاهر يختصها هذا الشهر الكريم حتى في الازياء فقد حرصت العديد من النجمات ان ترتدي العباءة العربي للتماهى مع هذه الاجواء وهي فرصة للرجوع الى الاجواء المصرية المتعارف عليها.

واشادت مروة بفكرة الخيمة التي تحتوي على السجادة الحمراء التي مزجت الطابع الاوربي في ستايل شرقي، كما تضمن برامج اعلامية تهدف الى توصيل الفكرة والتي تناقش مع الضيوف اهم الاجواء الرمضانية سواء نجوم او مشاهير الموضة واهم الازياء الخاصة بالشهر الفضيل.

من جهتها اكدت الفنانة عبير منير عن سعادتها بهذه الاحتفالية مشيدة بدور الذي قدمته مروة في جمع الاصدقاء في اجواء رمضانية مختلفة، بالاضافة الى الازياء حيث اعتمدت عباءتها من تصميم مروة البغدادي.