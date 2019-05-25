كورة لايف HD مشاهدة مباراة السعودية وفرنسا بث مباشر| رابط السعودية اليوم يلا شوت| World Cup السعودية بث الاسطورة لايف

يواجه منتخب السعودية تحت 20 عاماً نظيره منتخب فرنسا مساء يوم السبت 25 مايو 2019، وذلك في إطار الجولة الأولى ضمن مجموعات بطولة كأس العالم للشباب.





لم تعرف السعودية طعم الانتصار سوى في مباراة واحدة فقط من أصل آخر 7 بجميع المحافل الدولية، وفي مقابل ذلك تعرضت للخسارة في 5 مباريات، كما سقطت في فخ التعادل في مباراة أخرى.









ينتظر الأخضر السعودي مباراتين في مرحلة المجموعات بمونديال الشباب، حيث يواجه أولاً مالي، ثم بنما.





تمكن المنتخب العربي من تسجيل 4 أهداف فقط في مبارياته الماضية، وفي المقابل استقبلت شباكه 15 هدفاً.





على الجانب المقابل، فازت فرنسا في 4 مباريات من أصل آخر 7 بكافة المحافل، فيما خسرت في مباراة واحدة فقط، كما تعادل الديوك في مباراتين.





على الصعيد التاريخي، تُوج المنتخب الفرنسي بلقب المونديال في مرة وحيدة فقط طوال تاريخه، بينما لم يتذوق المنتخب السعودي طعم التتويج في أي مناسبة سابقة على الإطلاق.





فاز منتخب الديوك الفرنسية في مباراته الماضية على كوريا الجنوبية ودياً بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، أما منتخب السعودية فقد تعرض للخسارة على يد البرتغال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أيضاً.





ومن المقرر أن يتم نقل مباراة السعودية وفرنسا عبر قناة Bein Sports HD بصوت حسن العيدروس، وذلك في تمام الساعة 18:00 مساءً بتوقيت مصر، وأيضاً الساعة 19:00 مساءً بتوقيت السعودية.