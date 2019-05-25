تامر حسني يستعد لإحياء حفلات ليالي الصيف بـ"فاميلي بارك"

يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ضخم علي هامش ليالي الصيف وذلك يوم 7 يونيو المقبل بفاميلي بارك في القاهرة الجديدة.





ويقدم حسني، بالحفل مجموعة من أبرز أغاني ألبومه الأخير وأغانيه الأخري.





ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.



