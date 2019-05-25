تامر حسني يستعد لإحياء حفلات ليالي الصيف بـ"فاميلي بارك"
السبت 25/مايو/2019 - 02:00 م
نور طلعت
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يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ضخم علي هامش ليالي الصيف وذلك يوم 7 يونيو المقبل بفاميلي بارك في القاهرة الجديدة.
ويقدم حسني، بالحفل مجموعة من أبرز أغاني ألبومه الأخير وأغانيه الأخري.
ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.
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