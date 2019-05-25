مصرع فتاتين دهساً تحت عجلات مركبة في جازان خلال الفجر

لقيت فتاتان في جازان، فجر اليوم السبت، مصرعهما دهساً تحت عجلات مركبة، وذلك أثناء محاولتهما عبور الطريق، وباشرت الأجهزة المعنية الحادثة المؤلمة، فيما حاولت فرق الإسعاف انقاذهما غير أن القدر كان أسرع.





وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر بيشي الصرخي، إن غرفة العمليات تلقت في تمام الساعة الواحدة فجر اليوم السبت بلاغاً عن حادث دهس لفتاتين بالقرب من وكالة "نيسان" سابقاً في مدينة جازان، أثناء عبورهما الطريق وارتطام سيارة بهما.





وأضاف: على الفور تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث، وأجرى المسعفون الكشف الطبي على الضحيتين، حيث تبين وفاتهما؛ نتيجة تأثرهما بإصابات بليغة نتيجة الحادث.