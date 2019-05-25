وزير الشباب والرياضة يعلن حضور نهائي الكونفدرالية
السبت 25/مايو/2019 - 01:59 م
محمد الصو
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أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حضور مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.
وأكد وزير الشباب والرياضة تواجده غدًا في ملعب برج العرب؛ من أجل مساندة ودعم الزمالك أمام نهضة بركان المغربي، والمشاركة في تسليم كأس البطولة.
ويلتقي الزمالك نهضة بركان المغربي، المقرر لها في العاشرة مساء غدٍ الأحد ببرج العرب بالإسكندرية في إياب نهائي الكونفدرالية، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت للفريق المغربي بهدف دون رد.
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