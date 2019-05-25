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barcelona vs valencia live مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر منقولة عبر Abu Dhabi Sports HD

السبت 25/مايو/2019 - 01:51 م
barcelona vs valencia live مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر منقولة عبر Abu Dhabi Sports HD
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برشلونة Vs فالنسيا. 
البطولة : كأس ملك إسبانيا (النهائي).
القنوات الناقلة : غير منقولة على أي قناة عربية .
الملعب : ستاد بينتو فيامارين .
المعلق : لم يحدد بعد .

موعد المباراة : 
10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
9:00 مساءاً بتوقيت مصر .
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
10:00 مساءاً بتوقيت العراق .
9:00 مساءاً بتوقيت السودان .
10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
8:00 مساءاً بتوقيت تونس .
8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
7:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
10:00 مساءاً بتوقيت قطر.
7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .


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