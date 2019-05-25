أنجي علي تستضيف لقاء الخميسي وياسر علي ماهر وهاني خليفة في "كلوز اب"
السبت 25/مايو/2019 - 01:54 م
الفجر الفني
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أستضافت الاعلاميه الكبيرة أنجي علي في برنامجها "كلوز اب"، الفنانة لقاء الخميسي والفنان ياسر على ماهر والمخرج هاني خليفة.
الجدير بالذكر يذاع برنامج "كلوز اب" على قناة المهرجانات نايل سينما وكلوز اب هو البرنامج الوحيد الذى يستضيف نجوم الفن بدون أجر.
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