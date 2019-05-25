منال حدلي تكشف تفاصيل جديدها مع الإعلامي زكريا فحام.. وتنهار من البكاء لهذا السبب! (صور)

حلت النجمة الجزائرية منال حدلي، ضيفة مع الإعلامي زكريا فحام، عبر برنامج إفطار مع ستار.

في بداية الحلقة، أثنت منال على الأجواء الرمضانية في بلدها الجزائر، بدءًا من المائدة التي تزين بالأكل الجزائري الشهي المميز، وصوت القرآن بالمساجد والألفة والمحبة بين الأقارب والعائلات.

وفيما يتعلق بغنائها بالحجاب، قالت إن بداية ظهورها في أراب أيدول تلقت عدد كبير من الانتقادات، ولكن بعد ذلك بدأ الجمهور في تقبل الفكرة، وانقطعت الانتقادات بعد ذلك.

وعما إذا كانت تراودها فكرة خلع الحجاب، شددت منال على أن هذه الفكرة لم تخطر على بالها ولو لدقيقة وأكدت على اعتزازها بحجابها.

وكشفت عن أغنيتها الجديدة التي ستطرحها قريبا على طريقة الفيديو كليب، وأوضحت أن الكليب سيكمل قصة كليبها السابق بعنوان تحملت معاك الذي جسد حياة إمرأة تحملت قلة الإهتمام والحب من زوجها، وبعدها ستنتقل لمرحلة سعيدة من حياتها وستلتقي حب عمرها.

وعبرت عن سعادتها الشديدة بإشادة النجمة أحلام بصوتها، مؤكدة على أن رأيها هذا هو بمثابة مسؤولية كبيرة على عاتقها لتقديم أفضل مالديها.

وأشارت أن لامانع لديها في أن تخوض تجربة التمثيل ولكن بشكل يليق بها وبصورتها.

ووصفت منال حدلي الشاب خالد بأنه حلم بالنسبة لها أن تغني معه، فيما وصفت الراحل رشيد طه بالديڤا، الراحلة الجزائرية وردة قالت عنها أنها أيقونة الفن.

وأما عن رأيها في الجزائرية كاميليا ورد، قالت إنها فنانة جميلة صوتًا وشكلا، وعن كنزة مرسلي، أضافت أنها فنانة خلوقة وحنونة، وأخيرًا سهيلة بن لشهب، وصفتها منال بمحبوبة الجماهير.

وفي نهاية اللقاء، طلب زكريا من منال أن تكتب له سؤالًا خاصًا ورسالة توجهها لشخص وتعتذر له أو تطلب من شخص يعتذر لها في ورقة سيتم فتحها في آخر حلقات البرنامج.

ولكن أثناء كتابتها للسؤال والاعتذار، انهارت منال من البكاء، وعندما سألها الإعلامي زكريا عن السبب امتنعت عن الإجابة.

جدير بالذكر أن منال قد تم تكريمها قبل الذهاب لتصوير حلقة البرنامج، من قبل تركيانا كلينك وعبرت عن سعادتها بهذا التكريم وتسلمت درع تكريمي.