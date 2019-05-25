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نصائح على السائق اتباعها عند تشغيل مكيف هواء السيارة

السبت 25/مايو/2019 - 01:52 م
نصائح على السائق اتباعها عند تشغيل مكيف هواء السيارة
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أوصى نادي سيارات ألمانيا (AvD) بعدم تشغيل مكيف هواء السيارة على أقصى طاقة له خلال فصل الصيف، وكذلك عدم توجيه الهواء البارد إلى الجسم مباشرة، وذلك لتجنب الإصابة بمتاعب صحية من قبيل الصداع وجفان العين ونزلة البرد.

وأضاف الخبراء الألمان، أن الفرق بين درجة حرارة مكيف الهواء ودرجة الحرارة الخارجية ينبغي ألا يزيد عن نطاق يمتد من 6 إلى 10 درجات، وذلك لتجنب حدوث مشاكل بالدورة الدموية عند النزول من السيارة.

وتتراوح درجة الحرارة المثالية لمكيف هواء السيارة بين 21 و23 درجة مئوية.

وكي يتمكن مكيف الهواء من خفض درجة الحرارة مقصورة السيارة بشكل فعال، فإنه ينبغي حماية المقصورة من أشعة الشمس، وذلك بصف السيارة للانتظار في الظل قدر الإمكان أو حماية النوافذ الجانبية بواسطة واقيات الشمس.
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