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جرائم قتل جديدة بأيدي السقا ومي عمر في الحلقة الـ 19 من "ولد الغلابة"

السبت 25/مايو/2019 - 01:51 م
جرائم قتل جديدة بأيدي السقا ومي عمر في الحلقة الـ 19 من ولد الغلابة
ولد الغلابة
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نور طلعت
 
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شهدت أحداث الحلقة الـ19 من مسلسل ولد الغلابة للفنان أحمد السقا، والمذاع عبر فضائية MBC مصر، تصاعد سريع للأحداث.

استطاع عيسى وفرح التخلص من عبد القادر بوضع سم له فى"أم علي" عند إرساله للسجن، ثم ذهبوا إلي القاهرة وإنقض عليه السقا، ليخنقه حتي لفظ أنفاسه الأخيره.

وهاتف “رشوان” عماد زيادة عيسى ليؤكد له أن التجار جاهزون لشراء المخدرات ، وطلب منه تجهيز البضاعة في أسرع وقت ليشعر بعدها بالحسرة والندم علي التسرع في قتل عبد القادر وشقيقه.

ثم ذهب بعد ذلك عيسى لاشقائه صديق وصفية التى رفضت مسامحته وعودته للمنزل مرة اخرى، و استدعته الشرطة للتحقيق معه فى مقتل عبد القادر وعيد.

وإختتمت أحداث الحلقة بتحقيق ضابط الشرطة مع عيسى، فقد وقع بالكلام أثناء التحقيق معه في قضية موت عبد القادر، قائلًا له “أكيد عائلة ضاحى هما اللى سموه” ليقول ضابط الشرطة “بس أنا ماقولتلكش أنه مات مسموما”.

جدير بالذكر أن "ولد الغلابة" من تأليف أيمن سلامة، ويؤدي بطولته الفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، وهادي الجيار، وإنجي المقدم، ومي عمر، وهبة مجدي، وإدوارد، وسلوى عثمان، وكريم عفيفي، وريم سامي، ومن إخراج محمد سامي.

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