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تطييب رفات الشهيدة دميانة بايبارشية الوايلي وشبين القناطر

السبت 25/مايو/2019 - 01:51 م
تطييب رفات الشهيدة دميانة بايبارشية الوايلي وشبين القناطر
اللقاء
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حازم رفعت
 
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احتفلت كنيسة الشهيدة دميانة بالوايلي للأقباط الأرثوذكس، أمس السبت، بعيد الشهيدة دميانة.
 
وترأس نيافة الأنبا ميخائيل، الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلي صلاة طقس تطيييب رفاتها خلال صلاة العشية، كما صلى نيافته قداس العيد بالكنيسة ذاتها. 

وفي سياق الاحتفال ذاته ترأس نيافة الأنبا بطرس، أسقف شبين القناطر وتوابعها قداس عيد الشهيدة "العفيفة" بكنيستها بقرية ميت كنانة وطَيَّبَ رفاتها كما تمم عقب صلاة الصلح طقس رسامة مجموعة من أبناء الكنيسة، شمامسة برتبة إبصالتس.
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