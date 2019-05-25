تطييب رفات الشهيدة دميانة بايبارشية الوايلي وشبين القناطر

احتفلت كنيسة الشهيدة دميانة بالوايلي للأقباط الأرثوذكس، أمس السبت، بعيد الشهيدة دميانة.

وترأس نيافة الأنبا ميخائيل، الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلي صلاة طقس تطيييب رفاتها خلال صلاة العشية، كما صلى نيافته قداس العيد بالكنيسة ذاتها.



