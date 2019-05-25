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قتل 3 أشخاص وإصابة 8 أخرى في مشاجرة بين عائلتين بأسوان

السبت 25/مايو/2019 - 01:53 م
قتل 3 أشخاص وإصابة 8 أخرى في مشاجرة بين عائلتين بأسوان
أرشيفية
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فتح الله رضوان
 
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شهدت قرية ٧ بحري بمدينة كوم امبو باسوان،اليوم السبت مشاجرة بين عائلتين،اسفرت عن مقتل ٣ أشخاص وإصابة ٨ بعد استخدام أسلحة نارية وشوم.

كان بلاغ وصل إلي اللواء إبراهيم مبارك مدير مباحث اسوان،يفيد، بمقتل،عبد القوي علي ٢٥سنة من عائلة السلامية وعلي ربيع وأحمد سعدي من عائلة الحجازية في مشا جرة وقعت بينهم بقرية ٧ بحري بمدينة كوم أمبو.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وفرض طوق امني بالقرية حتي تم إعادة الهدوء ونقل الجثث المشرحة والمصابين للمستشفى.

وتبين من التحريات أن المشاجرة وقعت بسبب خلافات قديمة تجددت اليوم.
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