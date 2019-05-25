إخماد حريق اندلع بمنزل مكون من طابقين في المنيا

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أخمدت قوات الحماية المدنية في المنيا، اليوم حريق بمنزل مكون من طابقين بعزبة الخشابة، أسفر عن احتراق جميع محتوياته دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.



تلقى اللواء مجدي عامر مدير الأمن، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بورود إشارة من عمليات النجدة تفيد اندلاع حريق بمنزل مكون من طابقين بعزبة الخشابة بحي غرب مدينة المنيا والتهمت النيران جميع محتوياته، وتمكنت سيارات المطافي من السيطرة على ألسنة النيران ومنعها من الوصول إلى المنازل المجاورة.



بانتقال قوات الحماية المدنية تبين اشتعال النيران بمنزل المواطن "ف. خ" 86 عاما، مكون من طابقين ويقيم فيه برفقة ابنته وأحفاده، وتبين أن النيران دمرت محتويات المنزل بالكامل دون وقوع أية خسائر في الأرواح أو إصابات.



أفادت التحريات الأولية، أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي أدى إلى اشتعال النيران، وحدوث تلفيات بمحتويات المنزل، وتم تحرير محضرا بالواقعة للوقوف على ملابسات الحادث، وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق.