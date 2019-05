"الوطنية للإعلام": تحميل المكتبة الرقمية للتلفزيون المصري على Watch iT يزيد من جودتها

Advertisements

قال شكري أبو عميرة، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إن تحميل المحتوى الرقمي للمكتبة الرقمية للتلفزيون المصري على منصة Watch iT يزيد من جودتها، مشيرًا إلى أن ماسبيرو بها تراث هام أثر في وجدان ثقافة العالم العربي بالكامل.



وأضاف "أبو عميرة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الإعلام الإلكتروني هو المطلوب حاليًا، معقبًا: "الغرض من تحميل المحتوى الرقمي للمكتبة الرقمية للتلفزيون المصري على منصة Watch iT تثقيفي وليس مادي".



وتابع، أن "ماسبيرو" لا يبيع حقوقه، وإنما هناك حق استغلال لهذه الحقوق مقابل لحصول على أعمال جديدة لمدة محددة وليست مفتوحة، مشيرًا إلى أن "ماسبيرو" يملك تراث كبير، متوقعًا أن تكون هذه المنصة ستكون عالية بوجود "ماسبيرو" عليها.



وشدد، على أن قنوات الـ "يوتيوب" الخاصة بـ "ماسبيرو" تحقق إرادات عالية، والوضع مع هذه المنصة مختلفة، حيث أنهم سيحصلوا على المكتبة الرقمية مسجلة هندسية على أعلى مستوى، وسيكون لـ "ماسبيرو" نسبة كبيرة من الإيرادات، منوهًا إلى أن هذا ليس له علاقة بالبث الفضائي، وإنما البث الإلكتروني فقط طبقًا لعقود قانونية محددة المدة.



هذا وبدأت منصة Watch iT الاستعداد لتحميل المحتوى الرقمي للمكتبة الرقمية للتلفزيون المصري، وذلك بعد توقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام. والذي جاء في إطار الحفاظ على المحتوى المصري، سواء ما تم إنتاجه سابقا أو حاليا من التلفزيون المصري ويمتلك حقوقه الرقمية.



وأكدت إدارة منصة Watch iT على دورها كمنصة وطنية تحمى التراث القومي المتمثل في الحقوق الرقمية التي طالما تم انتهاكها على مواقع إعلانية لا تعود بالنفع على أصحاب الحقوق، مثل التلفزيون المصري، وتحرص المنصة على تقديم مختلف أنواع المحتوى، وستعلن تباعا عن أحدث ما يتم ضمه.



وأفادت منصة Watch iT أن إدارتها لحقوق المحتوى الرقمي لمكتبة التلفزيون يأتي ضمن دورها كإحدى الشركات الوطنية وواجبها في الحفاظ علي تلك الثروة.



ويمتد دورها للعمل على تحقيق عوائد مادية لصالح التلفزيون المصري بدلا من النشر على مواقع إعلانيه لا تحقق مقابل يذكر أو تركها لمغتصبي المحتوى على الإنترنت. ومع زيادة عدد المشتركين على المنصة تكون تلك العوائد مصدرا أساسيا من مصادر دخل التلفزيون المصري.



وتؤكد المنصة أنها لن تعرض أي مصنف فنى دون التأكد من كافة المستندات التي تثبت قانونية الحقوق الرقمية من خلال لجنة متخصصة تقوم بذلك.



و يمكنك الوصول إلى المنصة من خلال موقعها على الإنترنت www.watchit.com أو من خلال تثبيت التطبيق الموجود على متجر جوجل بلاي أو ابل ستور.