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عميد كلية بالقنفذة يخلع باب مكتبه تحقيقاً لسياسة الباب المفتوح

السبت 25/مايو/2019 - 01:50 م
عميد كلية بالقنفذة يخلع باب مكتبه تحقيقاً لسياسة الباب المفتوح
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نزع عميد كلية العلوم الصحية بمحافظة القنفذة، العميد المكلف بالكلية الجامعية الدكتور عمر الهزازي؛ باب مكتبه، في خطوةٍ لاقت استحسان عديدٍ من الطلبة ومسؤولي الكلية، تحقيقاً لسياسة الباب المفتوح.

وتفصيلاً؛ أعلن "الهزازي"؛ خلع باب مكتبه معللاً ذلك بقوله: "‏تم نزع باب مكتب المسؤول حتى لا يحجبه عن الناس، وحتى لا يكون سبباً في اجتماعات مغلقة تحول بينه وبين قضاء مصالح الخلق".

وأضاف: سياسة الباب المفتوح أو المخلوع جربتها منذ ثماني سنوات فوجدت أثرها العظيم في النفوس، فلا تحتجبوا عن الخلق أبداً أيها المسؤولون فما وضعتم إلا من أجلهم".

ووجدت الفكرة ردود أفعال واسعة بين أوساط الطلاب والمواطنين الذين أكّدوا أنها بادرة رائعة وخطوة جميلة في سبيل الجد والإخلاص في العمل، متمنين أن يحذو كل مسؤول نفس الحذو لتطبيق سياسة الباب المفتوح.

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