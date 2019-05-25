ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جان فريسكور يعيد أيام المجد بنوستالجيا أغاني الزمن الجميل في فوازير "الغنية المنسية"

السبت 25/مايو/2019 - 01:50 م
جان فريسكور يعيد أيام المجد بنوستالجيا أغاني الزمن الجميل في فوازير الغنية المنسية
جان فريسكور
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements

بخطوة مميزة، كسر الزميل جان فريسكور بفوازير "الأغنية المنسية" حاجز المسابقات المملة التي اعتدنا عرضها في شهر رمضان المبارك.

 

أعاد جان زمن المجد،  بنوستالجيا أغاني الزمن الجميل من خلال هذه الفوازير التي تم تصويرها في أكثر من بلد، لإحياء روح الفن  الأصيل في أذهان المشاهدين مرة أخرى.

 

قام فريسكور بتصوير الحلقات بنفسه، وربط فكرة وقصة الأغاني بمشاهد تمثيلية خفيفة الظل وصورها في أكثر من بلد.

 

لاقت الفكرة استحسان عدد كبير من متابعيه، وتفاعل مع الفوازير عدد كبير منهم محاولين حلها والتعرف على الأغاني يذكر ان العمل من تنفيذ المخرج طوني غطاس.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
الوداد الرياضي - المغرب
1
x
انتهت
1
الترجي الرياضي - تونس
كأس ألمانيا
لايبزيج
-
x
20:00
-
بايرن ميونيخ
كأس ملك إسبانيا
برشلونة
-
x
21:00
-
فالنسيا