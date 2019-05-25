جان فريسكور يعيد أيام المجد بنوستالجيا أغاني الزمن الجميل في فوازير "الغنية المنسية"

بخطوة مميزة، كسر الزميل جان فريسكور بفوازير "الأغنية المنسية" حاجز المسابقات المملة التي اعتدنا عرضها في شهر رمضان المبارك.

أعاد جان زمن المجد، بنوستالجيا أغاني الزمن الجميل من خلال هذه الفوازير التي تم تصويرها في أكثر من بلد، لإحياء روح الفن الأصيل في أذهان المشاهدين مرة أخرى.

قام فريسكور بتصوير الحلقات بنفسه، وربط فكرة وقصة الأغاني بمشاهد تمثيلية خفيفة الظل وصورها في أكثر من بلد.

لاقت الفكرة استحسان عدد كبير من متابعيه، وتفاعل مع الفوازير عدد كبير منهم محاولين حلها والتعرف على الأغاني يذكر ان العمل من تنفيذ المخرج طوني غطاس.