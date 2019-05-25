ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محافظ الشرقية: إطلاق إسم "الشهيد نقيب أحمد المسلمي" على مدرسة خلوة أبو مسلم الإبتدائية بمركز ومدينة أبو حماد

السبت 25/مايو/2019 - 01:49 م
محافظ الشرقية: إطلاق إسم الشهيد نقيب أحمد المسلمي على مدرسة خلوة أبو مسلم الإبتدائية بمركز ومدينة أبو حماد
الدكتور ممدوح غراب - محافظ الشرقية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قراراً بإطلاق إسم "الشهيد نقيب أحمد المسلمي" على مدرسة خلوة ابو مسلم الإبتدائية التابعة للإدارة التعليمية بأبو حماد.

أكد محافظ الشرقية أن إطلاق إسم الشهيد على المدرسة يأتي تخليداً لذكراه الطاهرة وتقديراً لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن وإستقرار البلاد مؤكداً على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالي.

كانت أسرة الشهيد قد تقدمت بطلب لمكتب شئون الشهداء بديوان عام المحافظة لإطلاق إسم الشهيد على مدرسة خلوة ابو مسلم الإبتدائية وبمخاطبة رئاسة المركز ومدينة أبو حماد لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلبية طلب الأسرة و بعد موافقة مديرية التربية والتعليم ومجلس أمناء المدرسة ليصدر قرار المحافظ بإطلاق إسم الشهيد النقيب احمد المسلمي -علي مدرسة خلوة ابو مسلم الإبتدائية التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية.
Advertisements
المزيد عن: مصر مدرسة الشرقية اخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
الوداد الرياضي - المغرب
1
x
انتهت
1
الترجي الرياضي - تونس
كأس ألمانيا
لايبزيج
-
x
20:00
-
بايرن ميونيخ
كأس ملك إسبانيا
برشلونة
-
x
21:00
-
فالنسيا