محافظ الشرقية: إطلاق إسم "الشهيد نقيب أحمد المسلمي" على مدرسة خلوة أبو مسلم الإبتدائية بمركز ومدينة أبو حماد

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قراراً بإطلاق إسم "الشهيد نقيب أحمد المسلمي" على مدرسة خلوة ابو مسلم الإبتدائية التابعة للإدارة التعليمية بأبو حماد.





أكد محافظ الشرقية أن إطلاق إسم الشهيد على المدرسة يأتي تخليداً لذكراه الطاهرة وتقديراً لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن وإستقرار البلاد مؤكداً على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالي.



