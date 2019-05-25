محافظ الشرقية: إطلاق إسم "الشهيد نقيب أحمد المسلمي" على مدرسة خلوة أبو مسلم الإبتدائية بمركز ومدينة أبو حماد
السبت 25/مايو/2019 - 01:49 م
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أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قراراً بإطلاق إسم "الشهيد نقيب أحمد المسلمي" على مدرسة خلوة ابو مسلم الإبتدائية التابعة للإدارة التعليمية بأبو حماد.
أكد محافظ الشرقية أن إطلاق إسم الشهيد على المدرسة يأتي تخليداً لذكراه الطاهرة وتقديراً لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن وإستقرار البلاد مؤكداً على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالي.
كانت أسرة الشهيد قد تقدمت بطلب لمكتب شئون الشهداء بديوان عام المحافظة لإطلاق إسم الشهيد على مدرسة خلوة ابو مسلم الإبتدائية وبمخاطبة رئاسة المركز ومدينة أبو حماد لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلبية طلب الأسرة و بعد موافقة مديرية التربية والتعليم ومجلس أمناء المدرسة ليصدر قرار المحافظ بإطلاق إسم الشهيد النقيب احمد المسلمي -علي مدرسة خلوة ابو مسلم الإبتدائية التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية.
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