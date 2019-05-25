راغب علامة يستعد لجولة غنائية أمريكية يونيو المقبل
السبت 25/مايو/2019 - 01:47 م
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
يستعد راغب علامة، لإحياء جولة فنية في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر يونيو المُقبل، ضمن سلسلة حفلاته الصيفية.
ويبدأ علامة جولته الفنية، بثلاث حفلات متتالية: الأولى بمدينة ديترويت 14 يونيو، والثانية في بوستون 15 يونيو، والثالثة في باهاماس 16 يونيو.
ويبدأ علامة جولته الفنية، بثلاث حفلات متتالية: الأولى بمدينة ديترويت 14 يونيو، والثانية في بوستون 15 يونيو، والثالثة في باهاماس 16 يونيو.
Advertisements