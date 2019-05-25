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راغب علامة يستعد لجولة غنائية أمريكية يونيو المقبل

السبت 25/مايو/2019 - 01:47 م
راغب علامة يستعد لجولة غنائية أمريكية يونيو المقبل
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الفجر الفني
 
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 يستعد راغب علامة، لإحياء جولة فنية في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر يونيو المُقبل، ضمن سلسلة حفلاته الصيفية. 

ويبدأ علامة جولته الفنية، بثلاث حفلات متتالية: الأولى بمدينة ديترويت 14 يونيو، والثانية في بوستون 15 يونيو، والثالثة في باهاماس 16 يونيو. 
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