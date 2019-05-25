راغب علامة يستعد لجولة غنائية أمريكية يونيو المقبل

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يستعد راغب علامة، لإحياء جولة فنية في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر يونيو المُقبل، ضمن سلسلة حفلاته الصيفية.



ويبدأ علامة جولته الفنية، بثلاث حفلات متتالية: الأولى بمدينة ديترويت 14 يونيو، والثانية في بوستون 15 يونيو، والثالثة في باهاماس 16 يونيو.

