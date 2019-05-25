"ست الدنيا" بالحديقة الدولية.. غدًا

قالت الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للبيت الفني للمسرح، إن عرض "ست الدنيا" من إنتاج الفرقة يبدأ ليالي عرضه مجددا على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر ابتداء من الأحد المقبل ٢١ رمضان الموافق ٢٦ مايو الجاري في تمام التاسعة مساء، وحتى نهاية شهر رمضان الكريم ، وذلك بعد عرضه لمدة ١٠ ليالي ضمن فعاليات مهرجان الكتاب بفيصل بنجاح جماهيري كبير.

"ست الدنيا" من تأليف و أشعار بلال امام، ألحان و غناء أحمد الناصر ، بطولة أحمد الدسوقي ، محمود سعيد، هيثم حسن، مريم نصر، و فناني فرقة الشمس ، تصميم و تدريب ميدو آدم.