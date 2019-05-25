استمرار حبس عاطلين لسرقتهما الدراجات البخارية بالبساتين 15 يوما
السبت 25/مايو/2019 - 01:48 م
داليا عادل
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قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما، لسرقة الدراجات البخارية من الاهالى.
وتلقى قسم شرطة البساتين، عدة بلاغات من مواطنين تفيد بسرقة دراجاتهم البخارية، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وهما "أحمد. ع"، و"علي. م"، عاطلان.
وبتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبسؤالهما اعترفا بارتكابهما وقائع سرقة الدراجات البخارية وبيعها بدائرة القسم، وحرر المحضر اللازم واخطرت النيابه التى امرت بحبسهما 4 ايام وتم التجديد.
وتلقى قسم شرطة البساتين، عدة بلاغات من مواطنين تفيد بسرقة دراجاتهم البخارية، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وهما "أحمد. ع"، و"علي. م"، عاطلان.
وبتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبسؤالهما اعترفا بارتكابهما وقائع سرقة الدراجات البخارية وبيعها بدائرة القسم، وحرر المحضر اللازم واخطرت النيابه التى امرت بحبسهما 4 ايام وتم التجديد.
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