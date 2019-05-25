كندة علوش وعمرو يوسف في زيارة للأطفال اللاجئين بلبنان (صور)
السبت 25/مايو/2019 - 12:34 م
الفجر الفني
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حرصت الفنانة كندة علوش، وزوجها الفنان عمرو يوسف، على زيارة الأطفال اللاجئين في لبنان، اليوم، ضمن بعثة مفوضية اللاجئين.
ونشرت علوش صوراً عبر حسابها الشخصي، تجمعها مع الأطفال وعائلات اللاجئين في لبنان، بصحبه زوجها، وزيارتها لأحد المنازل التي تضم عائلات المهاجرين واللاجئين، وقالت: "يوم رائع قضينا مع ولاد بلدي بالبقاع عشنا مع الأسر والأطفال يلي عّم يلعبوا رغم كل شي عّم يضحكوا من قلبن كلن طاقة وكلن أمل إلي صار ماكسرن، اليوم برمضان خلونا نكون أقرب الن خلونا نتذكرن بزكاتنا بصلاتنا بوقتنا بمحبتنا، هنن بيستاهلو شكراً.
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