ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كورة لايف beIN SPORTS HD مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر (YallA barcelona) يلا شوت مباراة Messi WON

السبت 25/مايو/2019 - 12:26 م
كورة لايف beIN SPORTS HD مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر (YallA barcelona) يلا شوت مباراة Messi WON
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
نقدم بث مباشر يلا شوت مباراة برشلونة وفالنسيا على الهواء مباشرة بشكل مجاني على الأقمار المختلفة خلاف النايل سات، القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي كأس ملك اسبانيا 2019 لكرة القدم حيثث سيتمكن الجميع من مشاهدة ماتش برشلونة ضد فالنسيا الذي سيقام على ملعب بينتو فيامارين في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت الرياض.

barcelona vs valencia tv channel finalbarcelona vs valencia tv channel final
القنوات الناقلة لنهائي كاس ملك اسبانيا
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا اليوم مجانا، ويلتقي الفريقان في مواجهة من العيار الثقيل على أرضية الميدان من أجل حلم التتويج باللقب وإسعاد الجمهور الذي سيحتشد في المدرجات، حيث يسعى البلوجرانا إلى تحقيق الثنائية ومواصلة هيمنته على البطولات المحلية في السنوات الأخيرة، أما الخفافيش فإنهم يأملون في حصد اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ عشر سنوات، نرصد لكم القنوات المجانية التي سوف تنقل نهائي كأس الملك اليوم السبت.


 
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا
بإمكان متابعي الساحرة المستديرة استقبال ترددات القنوات بالمجان بشكل بسيط ليستطيعوا مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا دون تشفير بأعلى جودة.

اسم القناة التردد القمر الصناعي
الأسبانية TVE i 11785 أفقي القمر الأوروبي Hotbird 1-6
Varzish Sport HD 12548 أفقي Apstar 2R
Canal+ Sport 11278 عمودي 13 درجة شرق Hotbird
Eleven Sports 1 HD 11488 أفقي 13 درجة شرق Hotbird
Idman Azerbaycan 11175 أفقي AzerSpace 1 46.0°E
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
الوداد الرياضي - المغرب
1
x
انتهت
1
الترجي الرياضي - تونس
كأس ألمانيا
لايبزيج
-
x
20:00
-
بايرن ميونيخ
كأس ملك إسبانيا
برشلونة
-
x
21:00
-
فالنسيا