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سيريل رامافوسا يؤدي اليمين الدستورية كرئيس لجنوب أفريقيا

السبت 25/مايو/2019 - 12:06 م
سيريل رامافوسا يؤدي اليمين الدستورية كرئيس لجنوب أفريقيا
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مـحــمد حســــــــــين
 
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أدى سيريل رامافوسا، اليمين الدستورية، اليوم السبت، أمام نحو 30 ألف شخص في استاد في العاصمة بريتوريا، لمدة خمس سنوات كرئيس لجنوب إفريقيا.

وجاء ذلك بعد فوز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم بنسبة 57.5 ٪ في انتخابات هذا الشهر.

وحسبما أوردت شبكة "فوكس نيوز"، كانت هذه أضعف انتخابات للحزب منذ تولي حزب المؤتمر الوطني الأفريقي السلطة في نهاية نظام الفصل العنصري القاسي في العام 1994.

وتولى "رامافوسا" السلطة لأول مرة العام الماضي بعد تعرض الرئيس السابق جاكوب زوما لضغوط للاستقالة وسط فضائح فساد أضرت بالإيمان العام بحزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

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