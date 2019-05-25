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الحلقة 19 مسلسل حكايتي رمضان 2019

السبت 25/مايو/2019 - 12:19 م
الحلقة 19 مسلسل حكايتي رمضان 2019
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الفجر الفني
 
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شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل حكايتي الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري تطورات جديدة حيث استهلت الحلقة بحزنها على حريق الشقة التي كانت تحتوى على الرسومات والتصاميم التي تشارك بها في عرض الأزياء ولكنها تتحدى نفسها وتصارع الزمن وتتمكن من المشاركة بالاتيليه.


مسلسل حكايتى يعرض على قنوات  CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.


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