"طعنه بالمفك".. القبض على عامل أفريقي قتل زميله داخل مصنع للكراسي ببدر
السبت 25/مايو/2019 - 12:23 م
هبة عبد الحفيظ
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أقدم عامل أفريقي، على قتل زميله طعنا بمفك داخل مصنع للكراسي بمدينة بدر بسبب خلافات العمل.
وتعود التفاصيل عندما تلقى قسم شرطة بدر بلاغا من مستشفى بدر العام بوفاة عامل بمصنع كراسى كائن بدائرة القسم، یحمل جنسیة إحدى الدول الإفریقیة إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر. بسؤال عاملین بذات المصنع قررا حدوث مشاجرة بین المجنى علیه وعامل آخر بذات المصنع، ویحمل ذات الجنسیة - لخلافات العمل قام على أثرھا الأخیر بطعنه بمفك كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحیاتھ وھرب، وتم تشكیل فریق بحث جنائى أسفرت جھوده عن ضبط المتھم.
وبمواجھته اعترف بإرتكابته الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة.
وتعود التفاصيل عندما تلقى قسم شرطة بدر بلاغا من مستشفى بدر العام بوفاة عامل بمصنع كراسى كائن بدائرة القسم، یحمل جنسیة إحدى الدول الإفریقیة إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر. بسؤال عاملین بذات المصنع قررا حدوث مشاجرة بین المجنى علیه وعامل آخر بذات المصنع، ویحمل ذات الجنسیة - لخلافات العمل قام على أثرھا الأخیر بطعنه بمفك كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحیاتھ وھرب، وتم تشكیل فریق بحث جنائى أسفرت جھوده عن ضبط المتھم.
وبمواجھته اعترف بإرتكابته الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة.
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