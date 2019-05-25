ضبط 3 عمال خردة بحوزتهم نصف كيلو بانجو قبل ترويجهم بالخانكة

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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط 3 عمال خردة، أثناء قيامهم بعقد صفقة لجلب مخدرات، وبحوزتهم نصف كيلو بانجو، ومبلغ مالي، واعترفوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار وتولت النيابة التحقيق.





تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، اخطارا بورود معلومات للعميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث، تفيد بقيام 3 عمال خردة بالاتجار في المخدرات، ويعتزمون جلب صفقة بانجو لترويجها بمنطقة القلج دائرة مركز الخانكة.





وتم تشكيل فريق بحث بإشرف اللواء هشام سليم، مدير المباحث، والعميد يحيى راضي، رئيس مباحث المديرية، وفي أحد الأكمنة تمكن المقدم حازم سعد، رئيس مباحث مركز الخانكة، من ضبط المتهمين قبل محاولتهم الهرب وهم م. ع. م 16سنة، وا. ه. م 19سنة، وم. ر. س 17سنة عمال خردة، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو، تزن حوالي 500 جرام، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم، وتحرر محضر بالواقعة.





