تفاصيل الندوة الصحفية لأيام قرطاج السينمائية على هامش مهرجان كان السينمائي

أعلن نجيب عياد المدير العام لأيام قرطاج السينمائية خلال ندوة صحفية عقدت يوم 22 مايو 2019، بجناح السينما التونسية في مهرجان كان السينمائي عن ملامح دورة 2019 للمهرجان وذلك بحضور إعلاميين، نقاد، صناع سينما ومهنيين يمثلون أكبر مهرجانات السينما في العالم.

وكشف النقاش حول أيام قرطاج السينمائية 2019 عن تمسك إدارة المهرجان والقائمين عليه بالمبادئ التأسيسية، التي انعكست بدورها على التوجيهات العامّة للدورة القادمة وملامحها.

وبالتوازي مع الاختيار الرسمي، الذي سيكون دون أدنى شك استثنائيا بفضل التطور اللافت للانتاج السينمائي العربي والإفريقي في سنة 2019، قدمت الندوة الصحفية أهم فعاليات الدورة القادمة من المهرجان أبرزها برنامج منصة "قرطاج للمحترفين"، ورشات "شبكة" و"تكميل" و"حوارات قرطاج"، التي ستطرح عددا من الإشكاليات المهنية تهم محترفي السينما ودروس السينما، التي تشمل لقاءات تفاعلية بين الطلبة وصناع الفن السابع وقد اختارت أيام قرطاج السينمائية 2019 ثلاث أسماء قيّمة للإشراف على برامج "الماستر كلاس" كما كشفت عن محور ندوتها الدولية والتي ستناقش قضية حقوق التأليف.

واختارت أيام قرطاج السينمائية في قسم "سينما تحت المجهر" أربعة ضيوف شرف هم لبنان عن العالم العربي، نيجيريا عن إفريقيا، تشيلي عن أمريكا اللاتينية واليابان ممثلة للسينما الأسيوية.

وسيكون موعد الجمهور وصناع السينما ومحترفيها مع الدورة القادمة لأيام قرطاج السينمائية انطلاقا من 26 أكتوبر إلى غاية 2 نوفمبر 2019.