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ضبط عاطل حول مسكنه وكرًا لتجارة الأسلحة والذخائر في القليوبية 

السبت 25/مايو/2019 - 12:18 م
ضبط عاطل حول مسكنه وكرًا لتجارة الأسلحة والذخائر في القليوبية 
المتهم
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محمد نبيل
 
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ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، عاطلا حول مسكنه وكرًا لتجارة الأسلحة والذخائر، وترويجها بين أوساط الخارجين عن القانون، بقليوب، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية،اخطارا من اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي،بتمكن المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، من ضبط المتهم، ويدعي "أ ر. ا" عاطل، سابق إتهامه في 10 قضايا (سرقة، مخدرات، شروع في قتل، آداب عامه) مسجل خطر تحت رقم 1912 فئه "ب" مخدرات.

وبتفتيش مسكنه عثر بداخله على 2 بندقيه خرطوش ماركة "شوت جن" وسلاح نارى طبنجه عيار 9 مم ماركة "براوننج" مطموسة الأرقام، و4 خزينة طبنجه و2 سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع، و3 خزينه آليه و100 طلقه عيار 9 مم و105  طلقة خرطوش عيار 12 مم و700  طلقه آليه عيار 7.62X  39 0، ومبلغ مالى قدره 1500 جنيه.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته.

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