مسلسل حكايتي الحلقة التاسعة عشر رمضان 2019

يفاجئ "على" – أحمد صلاح حسنى، داليدا بإحضار كل المعدات والأدوات الخاصة بتصميم الأزياء للعمل على تجهيز فستان بأسرع وقت ولحاق الدخول فى المسابقة، بينما تدعم نهال عنبر، فريدة عسل أنها تكسب المسابقة وستكون هى من تشترى الفستان الذى تكسب به، وتؤكد لها أنها فشلت فى الوقوف أمام ابنها على بقصة حبه لداليدا خاصة أن جده البارون يدعمه.





اتهم حسام ابن عمه أدهم بمحاولة قتل والده، وبالفعل تم الفبض على أدهم واقتياده إلى نقطة الشرطة، وإيداعه فى الحبس.









شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل حكايتي الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري، أحداثا مثيرة حيث